Un valioso legado que nunca caduca

Hay canciones que tienen éxito en su día pero que no resisten el paso del tiempo. Melodías pegadizas que están de moda un verano, pero que cuando se termina la playa y el chiringuito quedan relegadas en la historia de la música a un simple asterisco a pie de página. Otras, en cambio, perduran años y tanto su ritmo como su letra siguen tan frescos como el primer día. Ahí es donde se distingue la calidad. El cuarteto británico The Beatles marcó el origen del pop y sus composiciones siguen tarareándose como si se hubieran escrito ayer. Rolling Stones empezó a tocar en los sesenta y todavía da conciertos. Y en el caso español, el catálogo de bandas surgidas en la movida es aún imprescindible. La década de los 80 fue prolífica en la creación de grupos míticos, pero también se recuerda estos días por otros mensajes que no iban acompañados de guitarra y batería, pero continúan igual de vigentes que entonces y no conviene dejar de escuchar. Nos referimos a las palabras que el papa Juan Pablo II, otro icono del siglo XX, pronunció en Santiago hace cuarenta años. Frente a los discursos políticos de hoy, que no trascienden más allá del mismo día, el sumo pontífice, con sus pensamientos en voz alta, convirtió aquella visita a Galicia en histórica, abriendo un camino que sigue por recorrer. “Europa vuelve a encontarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes”, dijo el Obispo de Roma en Compostela. Una reflexión universal en una ciudad donde confluyen todas las culturas, que acoge a visitantes y vecinos sin distinción de raza o credo y con una Catedral, casi milenaria, como meta de peregrinos de los cinco continentes. Respetuosos con los demás, pero orgullosos de lo que somos. De nuestra religión, de nuestra Iglesia Católica, de nuestras costumbres y formas de vida que algunos se empeñan sistemáticamente en cuestionar o despreciar. Los valores de una Europa pacífica, democrática, libre y en igualdad, que proteja la dignidad humana y los derechos fundamentales y en la que la ley que emana del pueblo está por encima de todo son los que nos transmitió el Santo Padre aquel inolvidable 9 de noviembre de 1982. Un valioso legado que como el del Paul Mccartney, John Lennon o Mick Jagger nunca caduca.