Un verano decisivo

LA RECUPERACIÓN DEL MERCADO LABORAL, empujada por el fin del estado de alarma, la remisión de la pandemia, el levantamiento de restricciones y el buen ritmo en la vacunación, ha sido extraordinaria en el mes de junio, un signo más de que la reactivación económica es ya una realidad tras la embestida sin precedentes que supuso el coronavirus. Ni en el Ministerio de Trabajo ni en la Consellería esconden su euforia ante los datos. A nivel estatal, los grandes titulares apuntan al mayor retroceso en un mes desde que hay estadísticas oficiales: un 4,4 % y 116.911 parados menos respecto al mes de mayo. A nivel autonómico, otro tanto, porque además Galicia encadena seis meses consecutivos de reducción en el número de desempleados. El optimismo ante los buenos datos no debe, sin embargo, nublarnos la vista ante una realidad, la del mercado laboral, que todavía arrastra grandes debilidades. La primera, y más evidentes, es que, pese al avance, España sigue siendo, junto a Grecia, el país con la tasa de paro más elevada de Europa. En nuestro país es todavía del 15,3 %, prácticamente el doble que la media de la zona euro (7,9% ) y cuatro vez más que la registrada en Alemania (4,1). La precariedad y la temporalidad lastran también el mercado laboral, como lo demuestra el hecho de que la inmensa mayoría de los contratos sean eventuales. Resulta inaceptable también, imperdonable como país, que entre los jóvenes la tasa de paro ronde el 40 %. ¿Qué futuro les aguarda? Y tampoco se puede olvidar, frente a los mensajes triunfalistas, que en España cerca de 450.000 trabajadores están todavía en ERTE, casi 18.800 en Galicia. Queda aún, si, mucho que bregar, pero tampoco el pesimismo nos debe tapar los ojos ante la luz que se ve en este verano, que será decisivo para engrasar la recuperación económica a la espera de que lleguen los tan esperados fondos europeos y se empiecen a hacer realidad algunos de los proyectos empresariales con los que, ojalá, mejore nuestro sistema productivo, se industrialice nuestra economía y el mercado laboral pueda ser también mejor (más puestos de trabajo y menos precarios). Será para esto decisivo también el resultado de la reforma laboral que prepara el Gobierno. La ministra Yolanda Díaz, que hasta ahora ha destacado como muñidora de consensos con los agentes sociales, tiene por delante el gran reto de que esa reforma sea también fruto de diálogo y el acuerdo. Por ahora, la patronal representada en la CEOE ha puesto el grito en el cielo, lo que anticipa que el pacto, en esta ocasión, no será fácil. Pero no intentarlo sería peor.