Una caricatura

La vulnerabilidad de la seguridad nacional, reconocida por el propio Gobierno central anunciando a bombo y platillo en una rueda de prensa que los teléfonos del presidente y la responsable de Defensa –ahora también se sabe que el del titular de Interior – sufrieron la intrusión de un agente “externo” es un tema muy serio. Sin embargo, el Ejecutivo, con sus argumentarios de chiste, lo está convirtiendo todo en una broma, graciosa hasta cierto punto, pero de muy mal gusto. La maniobra orquestada por el malabarista Félix Bolaños para socializar el víctimismo y aplacar la ira de los independentistas catalanes, que se pasan la ley por el forro cuando quieren pero se ofenden mucho porque sus líderes fueron espiados tras amenazar con volver a repetir el desafío secesionista, se envenenó de tal forma que terminó este martes por matar la credibilidad de Margarita Robles. Después de apoyar a capa y espada hace una semana a la ya exdirectora del CNI, Paz Esteban, que según ella había cumplido con su trabajo y estaba aguantando “estoicamente” acusaciones injustas, la magistrada, una de los pocos miembros de La Moncloa que aún gozaba del respeto de la oposición, se vio obligada a anunciar su destitución, camuflada de “sustitución”. Un relevo normal, dijo insultando a la inteligencia de todo un país, que no fue siquiera capaz de justificar, recalcando eso sí, su respeto y orgullo por la cesada. Papelón en una comedia mal interpretada, con muchos nervios y altas dosis de sobreactuación, ejecutada con el único fin de contentar a ERC para que mantenga a Pedro Sánchez en el poder y, de paso, tratar de conservar su cartera. Lo cómico ahora sería que al final terminase cayendo también la ministra, hipótesis no descartable a la vista de que Junqueras, Aragonès y compañía advierten de que no se conformarán sólo con una cabeza. Con este guión, que para colmo se escenifica a pocos días de que España acoja una cumbre de la OTAN, no le falta razón al líder nacional del PP al afirmar que al secretario general del PSOE se le vino abajo su fachada de mandatario, quedando únicamente relegado a un aspirante a conservar su sillón, sin el menor sentido de Estado, a cambio de entregar lo que sea. Lo que haga falta para seguir subido en el Falcon mientras Marruecos, la X detrás de las escuchas, se ríe a gusto. Como dice Alberto Núñez Feijóo, una “caricatura”.