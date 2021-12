Una ciudad que vive casi en la penumbra

santiago Tiene motivos el presidente del PP compostelano para criticar la falta de luz que sufre la capital gallega en muchas de sus calles. Es un problema que no viene de ahora, sino que se arrastra desde hace mucho tiempo. No me digan bien por qué, pero lo moderno desde hace bastante es que no se instalen demasiadas farolas. Contaminación lumínica, ya saben. Pero parece razonable encontrar un término medio entre que el centro urbano compostelano se convierta en Times Square o que pase por una aldea masai. Máxime cuando hoy en día se pueden instalar sistemas que, aportando mayor luminosidad, consuman menos que los antiguos y resulten mucho más ecológicos. El casco histórico necesita un cuidado especial, y está claro que nadie pide que se abuse de los carteles fosforescentes. Pero caminar en invierno de noche por muchas de sus calles resulta casi deprimente. O inseguro, como recuerda Borja Verea. Otro problema añadido, y no menor, a esa falta acuciante de luz en Santiago. Las farolas modernas ya de por sí con un bluf de diseño que ni aportan estética ni sirven, en muchos casos, para lo que están diseñadas. Ahí tienen el colgante verbenero que le van a endosar a los vecinos de Concheiros en la eterna remodelación de esta calle. Un cable que cruza toda la avenida de Lugo, y continúa por la rúa de acceso al casco histórico, del que penden con mala gana unos cuantos focos. Quizá es que una ya se va haciendo mayor y sus gustos no son de este siglo, pero muchos vecinos parecen no ser muy partidarios de esta modernez. Si a todo esto le añadimos el alumbrado navideño que luce, es un decir, Santiago durante estas fechas ya tenemos el puzzle completo. Quizá no haya que tirar la casa por la ventana o competir con ciudades que han hecho de la Navidad su particular fiesta kitsch, pero algo un poco más elaborado y festivo no nos vendría nada mal. En fin, que seguro que somos unos carcas y lo moderno es ir a tientas.