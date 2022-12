Una conmemoración histórica en el Consorcio

ANIVERSARIO Hay muchos signos que delatan que nos vamos poniendo viejos. Uno de ellos tiene que ver con las fechas, los aniversarios de acontecimientos que tendemos a creer que fueron anteayer, pero suelen haber pasado unos cuantos lustros. El Consorcio de Santiago cumple treinta años en plena forma, y algunos recordamos su creación, para desgracia nuestra. En aquel momento no fue ya un brindis al sol, se sabía de la importancia que podría llegar a alcanzar. Pero los años le han sentado bien, al contrario de lo que nos pasa a otros, y el balance de su desarrollo vital no puede ser más positivo. Buena parte de lo que hoy se conserva en perfecto estado dentro de un casco histórico Patrimonio de la Humanidad tiene mucho que agradecerle a este ente interadministrativo. Por una vez, y sin que sirva de precedente, las distintas instituciones, habitualmente de colores políticos diferentes, se pusieron de acuerdo para centrarse en un fin necesario y justo. El trabajo del Consorcio de Santiago solo puede calificarse como sobresaliente, pero ya la idea en sí lo fue. Por supuesto, todo tiene una cara B, y en este caso ha sido, en los últimos años, la falta de una actualización de presupuestos a la altura de los tiempos. Viendo la labor ejecutada se justificaría mucho más ese incremento de dotaciones, que si no se ha producido seguramente tiene también que ver con la falta de presión política de alto nivel. En Madrid no nos hacen el caso que nos hicieron, sea por lo que sea, y hay que asumirlo. Y no dejar de reivindicar que esta institución merece seguir viva y recibir un nuevo impulso.