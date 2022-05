Una estrella que no dio luz suficiente

ES UN EJEMPLO MÁS de QUE los últimos acontecimientos que estamos viviendo han servido de estocada final para muchos. El cierre del restaurante Auga e Sal, propiedad de Alberto Ruiz-Gallardón hijo, podría tratarse como uno más de los cientos que se producen cada día en el sector hostelero como consecuencia de las últimas sacudidas que ha sufrido la sociedad: una pandemia que lo ha paralizado todo durante dos años, seguida de una nueva guerra en Europa que ha hecho temblar los cimientos de la economía. Sí, pero también hay que decir que el caso de Auga e Sal va un paso más allá. Es el reflejo de las dificultades a las que se enfrentan con frecuencia cientos de emprendedores que quieren hacer algo diferente. El hijo del exministro y exalcalde de Madrid lo consiguió y también vio cómo en poco tiempo se vino todo abajo. En la sala de su establecimiento de la compostelana rúa Fonte de Santo Antonio paparon personalidades de la talla del rey don Juan Carlos; y siempre se ha trabajado con espíritu de superación hasta llegar a lo más alto. Hace tan solo cinco meses el joven chef Áxel Smyth, fichaje estrella de Ruiz-Gallardón, conseguía el reconocimiento más grande al que puede aspirar un restaurante de nueva cocina, una estrella Michelin. ¿Cómo es posible, pues, que ahora anuncie el cierre? No es nada nuevo. Todo lo contrario, les pasa de vez en cuando a algunos restaurantes donde la estrella no brilla lo suficiente como para salvar el negocio de la ruina económica. No es un problema de cocina, sino de cuentas: entra menos de lo que sale. Ahora solo cabe desearle todos los éxitos a Áxel Smyth, quien tiene por delante, sin duda, un futuro prometedor.