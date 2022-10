Una Galicia que se vacía a sí misma

Cuatro concellos en galicia no superan los tres habitantes por kilómetro cuadrado. Se trata de A Veiga, Negueira de Muñiz, Vilariño y Chandrexa, tres de ellos de la provincia de Ourense y otro de la de Lugo, las que más sufren la despoblación en nuestra comunidad. Además, frente a esta baja densidad poblacional, nos encontramos con pueblos que albergan territorios inmensos, algunos de más de cien kilómetros, que en términos demográficos sitúan a estas zonas al nivel de Siberia, Australia o Namibia, de los países más despoblados del planeta. ¿Por qué, si vivimos en un paraíso, nadie quiere venir aquí? Es más, ¿por qué ni siquiera quien es de aquí puede quedarse? Fardar de la belleza de las tierras gallegas y poner en valor nuestra historia no va hacer que las generaciones más jóvenes puedan tener un futuro –más o menos– próspero en la comunidad, un trabajo estable, una casa propia, o si quiera posibilidad de emprender. Y no, fomentar el turismo y apostar por el Xacobeo como salvavidas no va a solucionar nuestros problemas, porque el problema no está en Santiago, ni en Vigo ni en A Coruña. El problema está en la Galicia más enxebre, la del rural, la que tiene que luchar cada invierno y cada verano igual de duro, la que no tiene época alta, la que no atrae a los peregrinos y no vive –ni quiere vivir– del turismo.