Una huelga que puede ser histórica

ALGO SE está moviendo en la sociedad contra la dictablanda, podemos definirlo así, de la banca en España. La huelga que ayer paralizó toda la actividad presencial en el BBVA y en torno al 90 % de la comercial es un síntoma elocuente. Todo empezó con la crisis financiera provocada por la caída de Lehman Brothers y dio paso en España a un movimiento que generó algo impensable hasta entonces: conocidos banqueros en el banquillo de los acusados, demandas judiciales colectivas contra las entidades y la pérdida de esa especie de impunidad que gozaban. Los clientes cayeron en la cuenta que sus bancos no eran intocables a medida que los tribunales les daban la razón, y les obligaron a restituir cantidades indebidamente cobradas y a suprimir cláusulas abusivas. Incluso en los gobiernos se alzaron voces contra una forma de proceder más que cuestionable. Solo faltaban por sumarse los sindicatos de las entidades financieras –habitualmente domesticados con prebendas–, que llevaban más de tres décadas siguiendo las órdenes que emanaban de los consejos de administración. Todos habían olvidado las terribles huelgas de los 80, cuando los trabajadores inutilizaban las cerraduras de las oficinas y cajeros con palillos o silicona, lo que obligó a los presidentes de los entonces siete grandes (Banesto, Central, Bilbao, Vizcaya, Santander, Hispano Americano y Popular) a mojarse para pacificar un amenazane e inédito conflicto. Este miércoles se vivió otra jornada histórica, después de 30 años uno de los principales bancos, el BBVA, sufría la paralización casi completa tras anunciar un despido masivo que afectará a 3.800 empleados. Se da la paradoja de que en el primer trimestre presentó un beneficio de 1.210 millones y obtuvo casi 10.000 millones más tras vender su negocio en EEUU. No hay justificación para los despidos anunciados por mucho que los altos cargos, el presidente Carlos Torres, y el consejero delegado, Onur Genç, se empeñen en tratar de convencer a clientes y ciudadanos que necesitan acometer un proceso de transformación para garantizar la viabilidad. Argumentan que la entidad en los dos últimos años sufrió una caída del 50 % en las operaciones en sus oficinas mientras se multiplicaban por dos las gestiones a través de los canales online. Justificación torticera para cerrar oficinas y despedir trabajadores ya que la política de la entidad –como la mayoría de los bancos españoles– es dificultar la atención personal. Resulta lamentable que una empresa con un beneficio de trece millones y medio de euros diarios en lo que llevamos de año se sienta obligada a despedir a 3.800 miembros de su plantilla. Esto sí es un escándalo... y no la canción de Raphael.