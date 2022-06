Una incertidumbre que resulta dañina

Constituye la peor de las incertidumbres el no saber ni cuándo, ni cuánto ni cómo se va a cobrar. Esta duda es mala para cualquiera, tanto en el caso de un trabajador como el de un empresario. En este entorno tan volátil, con la inflación disparada, sectores enteros como el del transporte desconoce cuánto le va a costar el carburante que utilizará mañana, con sobrecostes que pese a todas las medidas tomadas resulta difícil de repercutir al resto de actividades, también dañadas sobremanera por la actual coyuntura. La puñetera guerra, la crisis de componentes que nos trajo la pandemia, el descabellado precio de las energías... no es una locura pensar que se pueda acabar este junio regresando a tasas de crecimiento del IPC por encima del 10 %. No sería nada raro, no señor. ¿Dónde está el fin? Es necesario ir la raíz de estos problemas y solucionarlos. Lo piden las patronales, lo piden partidos políticos: es el momento de echar el resto, reducir impuestos donde se pueda, articular ayudas donde sea preciso, e inyectar toda la liquidez posible, porque en los próximos meses los tipos de interés subirán y no será barato ni fácil firmar un crédito para multitud de profesionales y pymes. El maná europeo Next Generation sigue sin capilarizarse al tejido productivo real, y es necesario abrir ese grifo para que el caudal llegue al último de los eslabones, aportando certezas. Imprescindible.