Una investigadora de solo diecisiete años se ‘cuela’ en el IDIS

éxito A sus 17 años Fátima Vilar es todo un ejemplo de que juventud no está reñida con el talento. Y es que esta alumna del colegio santiagués Compañía de María ha estado realizando sus prácticas del Bachillerato STEM en el Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) del CHUS como una más. Inicialmente, la experiencia no fue fácil, porque no entendía nada de lo que le estaban contando, pero con tesón y dedicación superó con nota esta complicada prueba y obtuvo un diez en su proyecto. La joven califica la experiencia como muy positiva y destaca que le ha ayudado a valorar aún más la importancia de la investigación y la detección precoz del cáncer. Recomienda a los jóvenes que se decanten por el Bachillerato STEM, porque es una modalidad que permite conocer la ciencia desde la práctica y en contacto con la universidad.