Una lección de prudencia

UN JOVEN ACUDE a la Policía para denunciar que el pasado domingo había sido víctima de una agresión homófoba: un grupo de encapuchados lo habrían atacado y a punta de cuchillo le habrían grabado la palabra “maricón” en una nalga. Trascienden los hechos como la pólvora, a base de titulares frescos de última hora, tuits, retuits y miles de comentarios en las redes sociales. El debate salta de inmediato a la esfera política. Vuelve el discurso del odio. El Gobierno, con el ministro del Interior a la cabeza, Fernando Grande-Marlaska, se hace eco del caso para denunciar el incremento de casos de violencia contra el colectivo LGTBI en España. De manera indirecta, se culpa a la ultraderecha de fomentar este tipo de conductas. El Gobierno se apura a convocar la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio. En las calles, las protestas. Pero he ahí que todo se desmorona. En una segunda declaración, el joven reconoce que se lo inventó todo. Pero la mecha ya estaba encendida en el siempre tenso y polarizado debate político. Todo en poco más de 72 horas desde que supuestamente se habría cometido la agresión hasta que ésta fue desmentida. Lo sucedido invita a hacer varias reflexiones. La primera, y más importante, que las agresiones contra gays, lesbianas y transexuales están ahí, y solo el año pasado, según datos del Ministerio del Interior, se registraron en España 282 delitos relacionados con la orientación sexual, y los de odio aumentaron un 9,3 % en el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2020. A Samuel lo asesinaron en A Coruña a gritos de “maricón”. Una denuncia falsa no puede, por lo tanto, servir para banalizar ni negar que existe lgtbifobia. Tampoco las acusaciones por agresión de mujeres a hombres –resultan serlo una ínfima parte de las presentadas– pueden servir para negar la violencia de género ni su dimensión. Otra reflexión: no todo vale en el combate político. ¿Por qué tanta premura en convertir una denuncia sobre la que hubo sospechas desde el principio en arma de guerra entre partidos? La Policía hizo bien su trabajo. Investigó los hechos y, en poco tiempo, comprobó que el relato del joven era falso. Pero antes de que concluyesen las pesquisas, el ministro Grande-Marlaska ya había puesto de manifiesto la “evidente conexión” que, a su entender, existe entre “discursos políticos a veces difusos” y el “caldo de cultivo” del que luego surgen los delitos de odio. No fue el único que dirigió las miradas a Vox. ¿Se precipitó en la instrumentalización política del caso de Malasaña? Sí. Sin duda. Pecó de imprudente y, lo peor, dio argumentos a quien todavía hoy no reconoce ni comprende los derechos del colectivo LGTBI.