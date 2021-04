Una moción que sigue sin arrancar

en ourense. Hay deportes como el atletismo, el ciclismo o las carreras de motos y coches donde a veces los dos favoritos llamados a disputarse la victoria están tan pendientes el uno del otro que un tercero al que nadie daba posibilidades acaba colándose como líder en la línea de meta. Algo parecido a lo que está viviendo la Alcaldía de Ourense en la que PP y PSOE, lejos de ese dicho de que la política hace extraños compañeros de cama, parecen llevarse tan mal que al final quien termina durmiendo a sus anchas es el actual regidor Gonzalo Pérez Jácome. Discutido por la izquierda y por la derecha –por no hablar de la mayoría de los que fueron sus compañeros en Democracia Ourensana–, polémico, excéntrico y con el apoyo de solamente 3 de los 27 concejales que conforman la corporación, lo cierto es que tras muchos meses de idas y venidas, al final, a día de hoy, continúa llevando el bastón de mando. Y quien sabe si no lo hará hasta el final de la legislatura. Con los populares por un lado exigiendo la cabeza de Rafael Villarino para llegar a un acuerdo y los socialistas por otro más preocupados por atracar a Baltar que por los ciudadanos, al final el ayuntamiento vive en un atasco permanente del que no parece fácil salir. Dos potentes todoterrenos, uno azul y otro rojo, empantanados al grito de “trata de arrancarlo”. Y mientras un utilitario a punto de ir al desguace les adelanta.