Una noche con doble celebración

Sábado noche. Pero no un sábado noche cualquiera, sino uno de ‘nueva normalidad’ que nos recuerda a la etapa pre-covid. El sector del ocio nocturno tenía ganas de reabrir las puertas tras prácticamente año y medio de inactividad, y eso se notó en las apuestas por artistas internacionales y nacionales que las salas gallegas acogieron en el primer día de apertura hasta las cuatro. A pesar de las inclemencias del tiempo, cientos de jóvenes con su certificado covid en mano esperaban a las puertas de los locales para entrar a disfrutar de una noche de baile que no vivían desde hacía meses. El 85,2 % del grupo de 20 a 29 años, usuarios por excelencia del ocio nocturno, ya inmunizado, recibía la recompensa por haber participado en la campaña y, al mismo tiempo, con las imágenes de su disfrute, animaba a los que aún faltan a vacunarse. Y es que ayer también se produjo otro hito dentro de la pandemia: el cierre de los vacunódromos, donde la mayoría de los menores de 70 años recibieron su pauta, y que estos días pusieron fin al proceso de citación forzada con las segundas dosis de los más jóvenes. Esto traerá consigo más facilidades para aquellos rezagados que aún no hayan recibido el primer pinchazo. Gozarán ahora de atención personalizada y en su centro de salud, sin necesidad de realizar grandes desplazamientos. Así las cosas, ya no habrá excusa para nadie.