Una oportunidad que no se puede dejar pasar

tras el duro golpe que supuso la pandemia, el tejido industrial y empresarial gallego acogía con esperanza la llegada de los Next Generation, impulsados por la Unión Europea con la idea de relanzar el crecimiento y transformar el modelo productivo hacia uno más digital, ecológico y sostenible. Se esperaba con ilusión una lluvia de 140.000 millones con la que regar España de modernidad, empleo de calidad y fe en un futuro mejor. Sin embargo, con el transcurso de los meses, la complejidad de los mecanismos para acceder a esas ayudas y la lentitud en recibirlas fue oscureciendo el panorama. Poco a poco ganaron peso las voces que advertían de que la administración estatal no estaba preparada para digerir con soltura un caudal de dinero tan mastodóntico en un escaso plazo y que mejor le iría al país si el Ejecutivo central implantase una mayor cogobernanza con las comunidades, más acostumbradas a gestionar este tipo de subvenciones de la UE. Y finalmente, tal y como constataron varios representantes de las asociaciones empresariales de Santiago y área, se hizo de noche. La realidad terminó por dar la razón a los más escépticos. Acceder a las diferentes convocatorias se demostró complejo y farragoso, especialmente para las pymes, justas de personal y sin grandes departamentos que se encarguen específicamente de estos procesos. Requisitos muy rígidos, imposibilidad de encaje con los distintos proyectos o falta de información son algunas de las quejas de los destinatarios, que incluso prefieren renunciar a una inyección que les permita cambiar su página web o modernizar sus estructuras antes que restar horas a su negocio cubriendo papeles. Lo que estaba llamado a ser una solución a muchos de sus males acabó convirtiéndose en un problema. No puede ser. Es hora de que las administraciones empiecen a trabajar conjuntamente para agilizar la asignación de recursos. También de avanzar en la cogestión para flexibilizar los Perte e identificar cuáles son las teclas que deben tocarse para que los proyectos autonómicos, identificados en su momento como tractores, puedan tener los apoyos necesarios para desarrollarse. La sensación de que una buena porción de los fondos pueda quedarse en el limbo por falta de diligencia y acaben por convertirse en una especie de reposición del Plan E, que ya empieza a cundir, no es demasiado tranquilizadora, pues se trata del tren que debe llevar a Galicia y al conjunto de España a dejar atrás el siglo XX para llegar a la década 2030 como una locomotora y no en el vagón de cola. Una oportunidad que no se debe ni se puede dejar pasar.