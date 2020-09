Una petición de apoyo que le toca la fibra a la gran afición de la SD

VIDEO No son tiempos fáciles para nadie, los tiempos de la covid, y los clubes deportivos no son excepción. Nadando en la incertidumbre, con mil dificultades llamadas protocolos para entrenarse; sin saber en la mayoría de los casos cuándo y con qué sistema de competición van a empezar a jugar; sin saber, y eso es clave, si las gradas podrán acoger aficionados, al menos en parte. Tampoco es fácil la vida para la SD Compostela: tras la tremenda alegría del ascenso a Segunda B, la planificación de la temporada se choca con la realidad. Por eso decidió pedir ayuda, en forma de un impulso a su campaña de abonados, a su mejor aliado: su gran afición. Lo ha hecho a través de un video tan sencillo con bien hecho. Un video elaborado (por amor al arte, a la SD) por Paco Freire, que toca la fibra sensible de todo buen compostelanista. Enhorabuena.