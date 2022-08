Una polémica de libro... de texto

curso escolar. Lejos de haberse olvidado la lección durante el verano, los representantes políticos gallegos volvieron de las vacaciones con ganas. Este lunes así lo demostraron durante sus ruedas de prensa. En ellas recuperaron propuestas del pasado, presentaron ideas nuevas y, por supuesto, como en la liga de fútbol, no faltó un algún buen rifirrafe entre ellos. El que protagonizaron el socialista Valentín González Formoso y el popular Pedro Puy, aprovechando el inicio de curso. El líder de los del puño y la rosa, que no tiene escaño en el Pazo do Hórreo, levantó la mano para hacerse ver y como un alumno aplicado que hizo los deberes en agosto puso sobre la mesa una promesa: cuando presida la Xunta, si pincha Alfonso Rueda y con permiso de Ana Pontón, habrá libros gratis para los escolares, al estilo del Bipartito presidido por Emilio Pérez Touriño. Un buen cálculo electoral –previo a la vuelta al cole donde más números tendrán que hacer las familias para encajar su presupuesto con los gastos del material de sus hijos–, que fue contestado por el portavoz de los del charrán, quien rechazó el plan tildándolo de regresivo. Y es que aunque es verdad que hay hogares donde no dan las cuentas, ¿por qué hay que subvencionar a aquellos que todavía cobran sueldos elevados y se lo pueden permitir sin problemas? Una polémica de libro... De libro de texto en este caso.