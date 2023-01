Una prioridad para Pontón: la sanidad

hace apenas unos días, en concreto el último viernes del 2022, la líder nacionalista Ana Pontón hacía balance de un año que definió como “negro para el sistema público de salud ante un Gobierno que fue de disparate en disparate”. Esa fue su crítica hacia el equipo de Alfonso Rueda y tras ser consciente de como los gallegos y gallegas durante doce meses se enfrentaron a largas listas de espera y falta de profesionales en la Atención Primaria, principalmente. Ahora que hemos entrado en un nuevo año, Pontón sigue teniendo a la sanidad en el punto de mira. Lo ha dejado claro en la inauguración del curso político que tuvo lugar este domingo en Rianxo: “Quero animarvos a seguir traballando desde as plataformas locais e comarcais en defensa da sanidade e na preparación da grande mobilización nacional prevista para o mes de febreiro, que ten que ser unha resposta contundente e masiva a favor do sistema público de saúde”. Con estas palabras reivindicó la lucha por la defensa de un servicio público más que importante para la gran mayoría de los ciudadanos. Habrá que esperar unos meses para comprobar si de una vez por todas se ponen encima de la mesa medidas para que de alguna forma la sanidad gallega no siga en jaque. El rifirrafe entre la oposición y la Xunta seguirá, y no solo por este tema, ya que no debemos olvidar que estamos inmersos en una crisis de precios que ahoga a muchas familias.