Una Puerta Santa ‘descafeinada’

DOCTORES tiene la Iglesia para analizar a fondo lo que es bueno o malo para la institución, pero no parece que esta vez hayan acertado con la decisión de poner fin a la larga tradición de derribar el muro que protege la Puerta Santa de la Catedral compostelana, ceremonia que se llevaba celebrando desde hace varios siglos al inicio de cada Año Santo. Muchos se preguntarán qué importancia tiene que la tapia de marras sea derribada o no, sobre todo teniendo en cuenta que tan solo es una ficción –el muro de ladrillo se levanta pocas horas antes y no es el arzobispo quien lo tira a martillazos, tarea que en realidad efectúan varios operarios desde el interior de la Basílica–, y la respuesta es que ciertamente poco o nada va a cambiar a nivel práctico. Es decir, la Puerta Santa se abrirá y el Año Jubilar quedará inaugurado, como ocurre desde tiempos inmemoriales cada vez que el 25 de julio cae en domingo, por las autoridades a las que corresponde este menester. Sin embargo, nada gana y mucho pierde la sociedad en su conjunto cuando empieza a arrinconar símbolos y a descafeinar ceremonias cargadas de tradición, belleza y esplendor. Tampoco parece muy acertada la excusa de que este 31 de diciembre no se tirará muro alguno para evitar que se ensucie el interior de un templo que acaba de ser rehabilitado, porque la limpieza de los escombros y el polvo generado por dicha acción debería suponer poco trabajo para un equipo especializado. La Iglesia, que siempre ha sabido conservar con mucho celo sus tradiciones y conoce mejor que nadie el valor de la simbología en las ceremonias, debería revisar bien dicha decisión y volver a organizar como siempre la apertura de la Puerta Santa. No vaya a ser que la próxima decisión sea clausurar el botafumeiro por contaminar más de la cuenta.

BEATRIZ CASTRO/Periodista