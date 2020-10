Una realidad a revisar y corregir

brecha salarial. Si tanto el Gobierno como los sindicatos y los empresarios están comprometidos en la lucha contra la discriminación por razón de género, se hace difícil entender por qué no se alcanzó un consenso en torno a los dos reales decretos destinados a acabar con la brecha laboral. La patronal justifica su ausencia en el acuerdo por diversas cuestiones, la más importante, que la nueva normativa lo que introduce es una “reforma laboral encubierta” al facilitar a las centrales mayoritarias implantarse en compañías en las que no tienen representación. Con todo, más allá de las discrepancias por el peso de cada parte, lo que sí debe garantizarse es que esa diferencia del 22 % entre lo que cobran ellos y ellas en la comunidad gallega sea historia cuanto antes. El quid de la cuestión, según explicaban ayer a este periódico representantes de UGT y CCOO, radica en cuestiones indirectas, como los complementos personales, por ejemplo el de disponibilidad, que suelen primar a los varones. También en el valor que se da a cada oficio y donde los más feminizados, léase cuidadoras o empleadas de hogar, por poner dos ejemplos, son de los más precarizados cuando el nivel de formación requerido o la dificultad de las tareas a desempeñar no son menores que en otros más remunerados. Una realidad que no sólo conviene revisarse sino también tener voluntad de corregir.