Una realidad que muchos no quieren recordar

Dice el sabio refrán que no es posible estar en misa y repicando a la vez, máxima que podríamos aplicar también a quienes pretenden que ciertas ciudades conserven sus esencias y su encanto tradicional a la par que mueven un sinfín de millones anuales en divisas generadas por el turismo. En Santiago llevamos metidos en ese debate desde hace ya muchos años y todo indica que ha llegado el momento de asumir que el casco histórico ya nunca volverá a ser lo que era, salvo que una nueva pandemia que dure muchos años o un cataclismo mundial corte en seco las ansias viajeras de muchos millones de personas en los cinco continentes. Así pues, solo nos quedan dos opciones: o felicitarnos por residir en una ciudad universal que atrae cada años a riadas de visitantes, con lo que eso conlleva para la economía local, o maldecirnos por haber permitido que el casco histórico se convierta en un parque temático para forasteros que pasan aquí un par de días y se largan con la música a otra parte. Para gustos se hicieron los colores, pero hay que ser realistas y aceptar que el turismo de masas tiene muchas cosas buenas y otras que no lo son tanto. Entre las buenas figuran, evidentemente, contar con un sector hostelero muy potente y con un sinfín de negocios que se mantienen gracias al flujo de visitantes, mientras que en las malas destacan la fuga de vecinos de las áreas más presionadas y la transformación progresiva del comercio tradicional en otro modelo caracterizado por la abundancia de tiendas de suvenirs o camisetas, de heladerías y de venta de refrescos. Lo mismo pasa con los inmuebles en venta. Ya casi nadie compra un caserón, un piso o un edificio entero con el objetivo de residir en una zona cargada de historia, sino para convertirlos en un hotel, un restaurante, un bloque de apartamentos turísticos o una agencia de excursiones turísticas. ¿Hay que lamentarse por ello? Quizá, pero a buen seguro sollozaríamos mucho más si de repente Santiago perdiese por completo su atractivo turístico y tuviese que reinventarse para sobrevivir. Además, posiblemente guiados por una consejera tan poco fiable como la nostalgia, muchos analistas de cierta edad no paran últimamente de comparar el casco monumental de hace unas décadas con el de hoy... y siempre sale ganando el de antaño a pesar de que antes los coches aparcaban hasta en el Obradoiro, había muchos más edificios en ruinas o descuidados, la hostelería carecía del nivel que tiene en la actualidad y tampoco había una oferta comercial como para echar cohetes. En cuanto a la oferta inmobiliaria, hace tres o cuatro décadas ya se alquilaban a precio de oro, sobre todo a estudiantes, viviendas que rozaban la insalubridad. Esa es la realidad que, al parecer, muchos no quieren recordar.