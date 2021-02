Una reforma de urgencia en Sar

se trata, sin duda, de una actuación extremadamente urgente en la ciudad. Los vecinos de Sar no pueden seguir sufriendo a diario el pésimo estado en el que se encuentra el tramo comprendido entre Castrón Douro y el núcleo de este barrio compostelano. Circular por esta rúa se ha convertido en una misión de alto riesgo y necesita una solución inminente. De ahí que sea fundamental que el gobierno que preside Xosé Sánchez Bugallo haga lo posible por incluir una partida para esta reforma en los presupuestos. Ya en los de este año, sí, porque la intervención no puede esperar mucho más. La situación de la calzada es crítica. Circular por este trecho supone un peligro tanto para los conductores como para los peatones, que se enfrentan a un paisaje lunar con socavones y obstáculos que dañan amortiguadores de vehículos y también son propicios para caídas y consiguientes daños patrimoniales. Santiago debe dejar atrás la mala fama de fochancas city, que avivó la mala gestión del gobierno anterior de CA. Si bien es cierto que el actual concejal de Obras, Javier Fernández, hace todo lo posible reparar el abandono de los años de Martiño Noriega con los medios de los que dispone, cada día aparecen nuevas zonas afectadas en la ciudad. Y en otras donde ya se actuó, los baches se reproducen. Pero este segmento de Sar sufre una posición dramática, como lo es también desde hace semanas la situación del periférico SC-20, donde las últimas lluvias han destrozado el asfalto. El vial, por el que discurren miles de conductores a diario, no es nada seguro en estos momentos. Un mínimo descuido y el viaje puede acabar en desgracia. Los cuatro carriles reclaman desde hace mucho tiempo una reforma integral. Por eso debe compremeterse el Gobierno de Pedro Sánchez y ejecutar la obra de una vez por todas, en lugar de dar largas.

BEATRIZ CASTRO / Periodista