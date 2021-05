Una solución para Miramontes

ASISTIMOS ESTUPEFACTOS a un nuevo episodio en el polémico vertedero de Miramontes, en la parroquia compostelana de Grixoa: el tercer incendio que se produce en el complejo en menos de un año. Es evidente que desde hace mucho tiempo existe un debate en torno a la planta. Las continuas denuncias de los vecinos por supuestas irregularidades en el tratamiento de los residuos han llevado al basurero a situarse en el punto de mira del Ministerio Fiscal y también de la autoridades medioambientales de la Xunta de Galicia, que en alguna ocasión ya se vieron obligadas a sancionar a la empresa gestora tras detectar ciertas anomalías. Pero más allá de estos hechos, hay que destacar la gravedad de los fuegos que últimamente se han convertido en una constante. La noche del pasado jueves se declaraban en el recinto de nuevo las llamas, que pusieron en alerta máxima a los servicios de extinción, al vecindario de la zona, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, técnicos y también a la empresa que se encarga de las instalaciones. Comenzó al filo de las once de la noche, una hora después de que los últimos trabajadores abandonasen la planta y tras una jornada de calor. Ahora se investigan las causas. Fuese la combustión espontánea o la mano de algún individuo, lo que está claro es que hay que frenar cuanto antes este despropósito. Miramontes no puede seguir sufriendo un conflicto que ya ha llegado demasiado lejos. Se necesita consenso, seriedad y rigor tanto por parte de los gestores del basurero como de los afectados por el impacto de una instalación que, evidentemente, no agrada a nadie. La verdad es que urge un plan conjunto que genere confianza en ambas partes, que avance hacia una concordia que en la parroquia de Grixoa se perdió hace demasiado tiempo. Dejemos a un lado ideologías y valoraciones subjetivas; y centremos el objetivo en el bien común.

BEATRIZ CASTRO /Periodista