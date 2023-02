Una solución para todos

DESPUÉS DE MESES DE POLÉMICA la modificación del PXOM se llevará a pleno la próxima semana a la expectativa de la reacción final de los grupos de la oposición que asisten desde el inicio de la legislatura a un debate en el que hay no pocos actores implicados. Los propietarios de viviendas turísticas, los que más ruido han hecho durante el proceso, quizás por verse seriamente afectados, exigen explicaciones y detalles sobre los cambios de última hora en el planteamiento. Cabe recordar que la semana pasada el alcalde de Santiago avanzaba algunas incorporaciones al documento que a priori permitirán que muchos pisos vacacionales situados fuera de la ciudad histórica regularicen su situación, aunque no cuenten con la licencia municipal de actividad que el gobierno socialista decidió exigir al comienzo de este mandato. Por tanto, aquellos propietarios que tuviesen todo en regla en diciembre de 2019, cuando se puso en marcha el proceso para cambiar el PXOM, se encuentran ante una nueva oportunidad de ver satisfechas sus demandas. Es de agradecer esta última reflexión del ejecutivo de Xosé Sánchez Bugallo porque es evidente que esta nueva ordenación debe buscar soluciones que satisfagan un poquito a todos en la medida de lo posible. Los dueños de las VUTs están en su derecho de querer desarrollar su actividad, pero también lo están los estudiantes cuando piden una vivienda digna durante el curso; o quienes defienden que hay que tomar medidas para proteger el casco histórico y que este recupere población y músculo comercial; o los que demandan un piso de alquiler en Santiago y no la encuentra, teniendo que irse a alguno de los municipios de las inmediaciones. Es difícil contentar a todo el mundo, pero debe buscarse un equilibrio en el que todas las partes cedan pero también se puedan ver representadas.