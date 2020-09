Una tendencia esperanzadora

demografía. Hace ya varias décadas que las familias numerosas son rara avis en Europa. Frente a lo que sucede en otras culturas ubicadas en África o América Latina, en la UE en general –y en España en particular– no es frecuente que haya hogares con cuatro, cinco o seis hijos. Lo normal es uno, dos a lo sumo, e incluso en miles de viviendas no habita ni un sólo niño. En este contexto se explica un declive demográfico que se lleva acentuando en Galicia 40 años, pero en el que empieza a divisarse alguna luz al final del túnel. Así lo indica el IGE en una estadística en la que llama la atención que el saldo migratorio exterior mejoró por sexto ejercicio consecutivo recibiendo a 17.000 personas más de las que se marcharon. Un impulso gracias al tirón de la comunidad entre los emigrantes, posiblemente ligado a razones familiares, que ayuda a paliar una sangría insostenible. Cierto es que el problema es más profundo, pues los nuevos residentes se enfocan fundamentalmente en las zonas urbanas y no en el rural, con lo que la amenaza de la desploblación continúa latente especialmente en el interior. Pero al menos se nota un cambio de tendencia, apoyado también en las políticas desarrolladas desde la Xunta para fomentar la llegada de los gallegos de la quinta provincia y sus descendientes. Una iniciativa de largo recorrido pero que empieza a dar sus primeros frutos.