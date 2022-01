un presupuesto municipal para sacar definitivamente a Santiago de la crisis provocada por la pandemia. Es el anuncio que nos hizo llegar este viernes el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, en la presentación del borrador de unas cuentas que deberán pasar el filtro del pleno municipal. El consenso ha de ser una prioridad en estos momentos para conseguir el proyecto que la ciudad necesita y no demorarse en debates y discusiones que no llevan a ningún lado, como ocurrió el año pasado con este proceso que alcanzó el nivel de la moción de confianza. Apunta maneras este primer boceto cuando recoge incrementos en partidas destinadas a educación, servicios sociales, gestión de residuos, ayudas al comercio o mejoras en el alumbrado público. También es destacable que se contemple una suma de más de 16 millones de euros para el rural. Es imperativo proteger y potenciar las parroquias rurales como lo es promover la zona monumental. No es raro escuchar a algunos vecinos quejarse de que el rural no recibe el trato que se merece; y que la ciudad le roba protagonismo y recursos. Cuidemos el rural y los barrios. Y a eso debe dirigirse el presupuesto municipal. Porque al final los vecinos del común lo único que desean es que los servicios básicos funcionen, que haya un plan de mantenimiento y que el Concello responda ante cualquier adversidad, como lo hizo, todo sea dicho, durante la pandemia y sus últimos latigazos. Se quejan hoy los taxistas de que siguen sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria, de que las restricciones les afectan tanto como a la hostelería u otros sectores y que, en muchos casos, los números no salen a final de mes. Está claro que el presupuesto municipal de 2022 ha de ser el de la recuperación, el de salir adelante de la mano de un Año Santo extra que se presenta como una oportunidad para muchas familias que lo han pasado y lo siguen pasando muy mal a consecuencia de la pandemia. Saquemos adelante unas cuentas para todos.