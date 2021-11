Universidad pública sí y privada también

educación Si hay un elemento clave que ayuda a predecir el desarrollo de un territorio y las oportunidades de progreso que es capaz de ofrecer a sus habitantes, ese es sin duda la calidad de su sistema educativo. No en vano, la formación sigue siendo la principal vía de movilidad en el escalafón social, pues contar con una buena carta de presentación incrementa las probabilidades de conseguir empleos de calidad y bien remunerados, que den acceso a un mayor nivel de bienestar. Por eso es vital que Galicia tenga un sistema de universidades públicas potente, que fomente la excelencia, pues del valor de sus títulos en el mercado dependerá el éxito de quienes estudian en ellas. Centros reconocidos, competitivos y, sobre todo, bien financiados, donde se prime el esfuerzo frente a la mediocridad y cuyos beneficios se distribuyan con independencia de la condición económica de los alumnos. Aclarado este punto, la pregunta es: ¿ Son compatibles estos objetivos con la irrupción de las universidades privadas? La respuesta no será nunca unánime, pero si los nuevos proyectos como el que pondrá en marcha Abanca el próximo año funcionan como un complemento y no como una competencia, ofreciendo nuevas titulaciones y másteres y abriendo la puerta a la creación de puestos de trabajo de alto nivel y lo hacen con su dinero y sin restar nada a nadie... ¿Por qué no van a convivir?