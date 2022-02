Urge frenar al Stalin del siglo XXI

Mientras España vivía ensimismada en sus conflictos domésticos, preocupada primero por la irrupción de Vox en Castilla y León y más tarde por la batalla interna del PP, en el mundo se cocinaba otra guerra, esta vez de verdad. De esas con soldados, tanques, bombas y también heridos y muertos, que ya se empiezan a contar por docenas. Una invasión de madrugada en Ucrania por parte de tropas rusas que no sólo supone una violación flagrante de la soberanía de este país del Este y del Derecho Internacional, sino un peligro para el conjunto de la humanidad.

La posibilidad de un estallido bélico no fue una sorpresa, pues llevaba semanas planeando. De hecho, la inteligencia norteamericana ya le había puesto fecha un par de veces. El impresionante despliegue militar en la zona no hacía presagiar nada bueno y aunque la Unión Europea, especialmente Emmanuel Macron, exprimieron la vía del diálogo hasta rozar el ridículo, con determinados personajes que ni creen en la democracia ni respetan la vida no sirven de nada las advertencias ni las amenazas. Sólo funciona la mano dura.

Sátrapas, dictadorzuelos y hombres siniestros que usan el poder para intimidar e imponer su ley como Vladimir Putin, obsesionado con reconstruir poco a poco el mapa de la antigua URSS pisoteando la voluntad de sus vecinos, ansiosos por olvidar el horror de épocas pasadas y mirar a un futuro de libertad y oportunidades que sólo occidente puede brindarles.

La disuasión no funciona. La batería de sanciones anunciadas por Bruselas y Washington, así como las condenas enérgicas no intimidan ni lograrán frenar las ansias expansionistas de este frío y calculador exespía con fama de envenenador y que habrá dormido a pierna suelta mientras en Kyev, Járkiv u Odesa la caída de proyectiles sobresaltaban a familias inocentes.

Curtido en mil batallas como agente del KGB soviético, sus artimañas del palo y tentetieso para reducir a quien se atreva a plantarle cara son bien conocidas, aunque casi imposibles de demostrar. La lista de críticos del Kremlin que probaron un sistema de represión sin nada que envidiar al que denuncia Aleksandr Solzhenitsyn en Archipiélago Gulag es larga. Políticos, periodistas, empresarios... Nombres como el del opositor Alexei Navalny, que sobrevivió de milagro a la ingestión del agente nervioso de uso militar Novichok, pero que sigue sometido a un calvario por defender los derechos humanos sin que la presión internacional, como ahora, tampoco haya servido de nada.

Lo peor del comunismo. El régimen abyecto instalado en Moscú representa en 2022, junto al de Corea del Norte, lo peor del comunismo o del nazismo del pasado siglo XX, apoyando la teoría de que la historia es cíclica y estamos destinados a cometer los mismos errores una y otra vez. Sin embargo, por incomprensible que parezca, todavía encuentran apoyos en el mundo libre, aunque parezcan estar en las antípodas.

Defensores como el multimillonario de extrema derecha Donald Trump, por fortuna ya fuera de una Casa Blanca que nunca debió haber pisado, que ve una “genialidad” arrasar ciudades, poner en peligro a mujeres y niños, generar una oleada de refugiados o hundir la economía mundial encareciendo el petróleo, el gas, el trigo el cobre o el aluminio. También amenazar a compañías como la gallega Inditex, que tuvo que cerrar sus 80 tiendas. Otra prueba de que los extremos, al final, se tocan.

Putin, que suma esta operación con epicentro en Donetsk y Lugansk a la anexión de Crimea en 2014 y su intervención en Abjasia y Osetia, con las que quiere mandar un mensaje de que en la zona es el rey y puede campar a sus anchas, es en resumen un riesgo para el planeta. Un Stalin del siglo XXI capaz de arrasar a cualquiera que se ponga en medio, que hay que parar con unidad y decisión. No se puede mirar para otro lado. En juego está nada menos que nuestro futuro en paz.