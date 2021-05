Vacunando al mercado laboral

A FINALES de abril de 2020 se cumplía mes y medio de confinamiento en los hogares e hibernación económica de todos los sectores no esenciales. Vivíamos entonces los golpes más duros del virus, también a un mercado laboral vapuleado como nunca antes en tiempos de paz, no bélicos. Antes de aquel sábado 14 de marzo cuando se activó el estado de alarma, la comunidad tenía 1.016.000 afiliados a la Seguridad Social. Al cierre de abril eran menos de 970.000. En apenas 45 días de parón económico por el coronavirus se volatilizaron 46.287 puestos de trabajo, unos 925 cada día. En cuanto al paro, se disparaba en abril del año pasado en Galicia casi un diez por ciento, con 17.148 desempleados que elevaban el total a 191.629. ¿Y qué pasó en idéntico mes de este ejercicio? Tras no una ni dos, sino tres y ahora cuatro olas de la pandemia del coronavirus, el mes pasado la comunidad gallega lideró el descenso del paro en España, restando casi diez mil, y totalizando 170.778. Son apenas 4.500 más que en el febrero prevírico. ¿Y en ERTE? Hace un año en la autonomía se llegaron a registrar 35.902 expedientes con 233.830 trabajadores, que en la actualidad bajan a 27.000, aunque entre ellos personas que llevan sujetos a ellos todo este tiempo. Con el fin del estado de alarma, la vacunación es, sin duda, la clave para mantener, e incluso acelerar, esta buena tendencia. ¡A pincharse!