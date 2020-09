Valentín García, volta o curso traballando a prol da nosa cultura

REGRESO O secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Valentín García, visitou onte parte deste novo curso cultural que é o Festival de Cine de Cans, cita estrela deste inicio de setembro no eido do audiovisual. Alí, estivo na homenaxe ao cineasta Chano Piñeiro, con motivo do XXV aniversario do seu pasamento. Embaixador do traballo a prol da nosa cultura, aquel no seu tempo, coa cámara, e García nestas datas, ámbolos dous representan un xeito de facer, un xeito de camiñar sen moito ruido pero acadando apoios, pontes e tamén bos resultados. “Facer cine en Galicia é posible, facer cinema en galego é necesario”, foron hai tempo as palabras de Piñeiro, e esa filosofía cadra ben cun político como o secretario xeral de Política Lingüística, alguén cunha axenda colaborativa e sempre a prol da nosa cultura xa chova ou faga sol.