Valores galegos en tempos incertos

DOCE SON, con permiso de multinacionáis como Stellantis –antiga PSA Peugeot Citroën– que ben poderían aparecer na listaxe, os valores dos que facemos un seguemento histórico nas nosas páxinas. Eran once, pero dende o pasado día 4 de maio sumouse Ecoener, unha empresa ligade dende hai décadas ó mundo das enerxías renovables con sé na Coruña que entrou directamente no Mercado Continuo da Bolsa de Madrid. Trescentos millóns de euros vale hoxe. Lidera tanto a esta ducia, como ao conxunto do parqué español, unha Inditex que, de manter a tendencia, volverá valer máis de cen mil millóns de euros quizá xa a próxima semana. Tamén cotiza á alza unha farmacéutica como PharmaMar, hoxe valorada en 1.500 millóns de euros, con tratamentos xa non só contra o cancro, agora válidos para acabar tamén coa COVID. Iso é futuro. Construtoras como San José están á cabeza do rexurdimento do sector, tanto en Bolsa como do negocio; Greenalia é outra experta coruñesa en enerxía verde que máis pronto que tarde saltará do BME Growth –a bolsa das pemes– tamén ao Continuo; e Euroespes, Adolfo Domínguez, Netex, Altia ou Commcenter teñen moito e moi bo que facer tanto na súa actividade profesional –por moitas trampas e males que haxa, e máis pola pandemia–, como no mundo do investimento. Toca apostar por Galicia... e polos seus valores.