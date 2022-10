Vamos a contar mentiras, tralará

Una mentira mil veces repetida no se convierte jamás en verdad, por mucho que el principal cabecilla de la propaganda nazi afirmase muy ufano lo contrario. Pese a todo, el Gobierno español está empeñado en seguir la tesis del siniestro doctor Joseph Goebbels y en los últimos días ha decidido resucitar el proyecto de reformar el delito de sedición, por supuesto con el objetivo de rebajar de forma muy notable los castigos contemplados en el Código Penal, con la excusa de que nuestro país tiene una legislación muy anticuada al respecto y resulta necesario adaptarla a los tipos que rigen en los países más avanzados. Los cuales, según afirman, sancionan con mucho menos rigor dicha actividad delictiva. Pues bien, tal afirmación se trata de una falsedad gigantesca y fácilmente desmontable, pero varios ministros de Pedro Sánchez y no pocos políticos defensores o simpatizantes con el secesionismo se han lanzado de nuevo al ruedo mediático para ver si, a base de repetir cientos de veces la misma trola, esta se convierte en verdad, o al menos la sociedad desinformada traga con la misma sin protestar demasiado. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado requiere contar con el apoyo de turbios compañeros de cama y el Gobierno quiere asegurarse el apoyo de ERC y de otras fuerzas secesionistas o supuestamente progresistas a cambio de caramelitos como el citado. Lógicamente, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sabe que el Gobierno desea acometer dicho cambio legislativo a golpe de embustes y ha plantado en seco las negociaciones que mantenía con el PSOE para sacar adelante la renovación, al fin, del Consejo General del Poder Judicial. ¿Tiene algo que ver una cosa con la otra? Los defensores de Sánchez afirman que no, claro, pero el razonamiento de Feijóo es tan sencillo como claro. Simplemente se niega a pactar con trileros que no dudan en mentir como bellacos con tal de mantener la poltrona a cambio de debilitar de una forma gravísima el Estado de Derecho. Y es que basta echar un simple vistazo a los códigos penales de otras naciones para comprobar que la sedición, aunque evidentemente denominada de diversas formas, está tan o más castigada que en la nuestra. Eso ya lo ha demostrado hasta la saciedad, a través de rigurosos análisis comparados, el Tribunal Supremo, ¿pero qué diantres saben de Derecho quienes ocupan el máximo rango de la magistratura?