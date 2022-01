Vándalos que actúan con total impunidad

parece mentira que en una ciudad como Santiago, que está plagada de cámaras de videovigilancia y de un sinfín de dispositivos capaces de leer matrículas de coches a muchos metros de distancia, siga a merced de los vándalos que se dedican a guarrear, con total impunidad, el patrimonio público a golpe de spray. La degradación es cada vez mayor en toda la ciudad, pero las distintas administraciones parecen haberse rendido ante un problema que necesita abordarse con una actitud mucho más resolutiva y contundente a la mostrada hasta ahora. No basta, en suma, con exhibir un listado de multas que nunca se imponen, y tampoco llega con lamentar la dificultad real que existe a la hora de identificar a los autores de los grafitos, paso imprescindible para poder condenarlos. La tecnología no para de avanzar y a buen seguro existen modernos dispositivos capaces de poner en un buen aprieto a los gamberros que se saltan a la torera todas las normas cívicas, por mucho que actúen encapuchados y protegidos por la oscuridad. ¿De verdad se están utilizando todos los recursos posibles para luchar contra esa lacra creciente? Puede ser, pero llama mucho la atención que no paren de presentarse ingenios capaces de sumergirte literalmente en el Obradoiro aunque estés a miles de kilómetros de distancia, o de medir cuántas personas se sientan en un banco determinado durante unas horas concretas, o de cazar con total nitidez a un conductor que va hablando por el móvil y que, por contra, no se haya avanzado nada en la identificación los gamberretes que se ocultan tras una capucha. Hoy publicamos un amplio reportaje sobre el estado lamentable que presentan infinidad de edificios y muros del Campus Vida, un enclave ideal para el paseo o el deporte que se ha transformado, por culpa de cuatro monas adictas al spray, en algo muy parecido a un destartalado y sucio arrabal. ¿Hasta cuándo seguiremos mirando hacia otro lado?