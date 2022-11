Veinte años para aprender

TAL DÍA como hoy hace veinte años, el 13 de noviembre de 2002, el hundimiento del Prestige a 52 kilómetros de las costas de Finisterre provocó uno de los episodios más dolorosos de cuantos la sociedad gallega ha tenido que afrontar en lo que va de siglo. Dos décadas después, duele todavía recordar nuestra costa en negro, regada por miles de toneladas de chapapote. Imposible olvidar las imágenes de la desesperación ante la catástrofe natural, las de aquellos marineros que querían salvar las rías con sus redes y sus propias manos, apañando como podían la mancha oscura que teñía las aguas, y de alguna forma su vida. Imposible arrinconar en la memoria el ejército de solidaridad que arribó a las playas, los miles de voluntarios que llegaron de toda España y hasta de otros países para limpiar la misma mancha viscosa y oscura que marcó nuestra historia reciente. Si algo bueno tuvo aquella tragedia fue la reacción de la sociedad civil, “el mayor acto colectivo de amor por la naturaleza” que se recuerda, en palabras del coordinador de Greenpeace Galicia, Manoel Santos. El Prestige marcó también uno de los episodios más convulsos en la política gallega de este siglo, con aciertos y desaciertos en la gestión de un accidente marítimo al que las administraciones tuvieron que hacer frente sin los medios necesarios. “Estoy orgulloso de cómo se reaccionó con las ayudas y compensaciones. Creo que eso se hizo bien. Y de lo que se haya hecho mal, creo que aprendimos todos”, admitió no hace mucho el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Ni todo se gestionó bien, ni la afección medioambiental –evidente– alcanzó los niveles catastróficos que algunos aventuraban entonces. ¿Podría suceder hoy un accidente similar? Por el corredor de Fisterra siguen pasando más de 36.000 barcos al año, un 35 por ciento con mercancías peligrosas, como el petróleo que transportaba el buque maldito que rompió en dos el 19 de diciembre de 2002 . El riesgo cero no existe. Pero veinte años han servido para aprender lecciones y tomar medidas con las que hoy, es de esperar, se haría frente de manera más efectiva a un indeseable accidente así y sus consecuencias. Galicia cuenta con más medios humanos y técnicos, y un plan de contingencias por contaminación marina accidental. Pero no, nunca se está preparado para un accidente como aquel de negra sombra.