Ventajas de una buena colaboración institucional

coordinación En estos tiempos de tantas polémicas y tanto recurso fácil a buscar un responsable ajeno cuando algo no sale como se esperaba, resulta gratificante comprobar que todavía quedan instituciones que prefieren recurrir al diálogo y la colaboración como el camino más seguro para conseguir objetivos. La visita que ayer realizó a Compostela el presidente de la Diputación Provincial da Coruña, Valentín González Formoso sirvió para poner en valor de los proyectos que el organismo está impulsando en Santiago en dos ámbitos muy diferentes; el primero, el infraestructural, colaborando en la recuperación del patrimonio histórico para ponerlo a disposición de los ciudadanos. Gracias a esta intervención en la Casa das Máquinas de Santiago la ciudad dispondrá de un edificio de enorme calidad arquitectónica total y convenientemente rehabilitado, y al mismo tiempo de un local para acoger actividades de todo tipo. En el ámbito social, la Fundación Down Compostela dispondrá de un apoyo imprescindible para seguir llevando a cabo la importantísima labor de integración que está desarrollando. Son dos buenas muestras de cómo desde las instituciones públicas se puede desarrollar una labor fundamental para garantizar el bienestar de la población. Ambos proyectos son una buena muestra del compromiso del organismo provincial con la capital de Galicia, y una buena muestra de que cuando las instituciones trabajan de forma coordinada y con un objetivo común los resultados acaban siempre siendo positivos y redundando en el beneficio de todos los ciudadanos. Ayer en Compostela no se cortó ninguna cinta inaugural, pero sí se comprobó que ambos casos se habían hecho los deberes, y que la nota final, como era de esperar, había sido muy alta.