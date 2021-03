Ventajas de ver el vaso medio lleno

hubo diálogo y actitud constructiva, sí, pero la montaña parió un ratón, como casi siempre ocurre en política. Lo constatamos sin acritud y valoramos el gesto. No esperábamos grandes acuerdos de las entrevistas que el presidente de la Xunta celebró ayer, por separado, con la portavoz del BNG –ella lanzó la idea y su imagen de líder de la oposición en positivo sale reforzada– y con el secretario general del PSdeG. Se vieron, hablaron, tendieron puentes y coincidieron en que les ofrece más ventajas ver el vaso medio lleno. No es pequeño logro si tenemos presente que, con las conclusiones de la comisión parlamentaria para la reactivación económica pendientes de aprobar, Feijóo, Ana Pontón y Gonzalo Caballero llegaron ayer a San Caetano sin red de seguridad, los tres “coa máxima vontade de diálogo” –¡qué menos!– y sin que en el horizonte se divisase ese acuerdo tripartito y transversal que tanto necesita la economía gallega, y que la sociedad espera como agua de mayo. Pasó lo que tenía que pasar: los líderes de las tres fuerzas que copan los escaños del Pazo do Hórreo pusieron al menos sobre la mesa los grandes asuntos de país –los proyectos para acceder a fondos Next Generation, la mejora de las infraestructuras, el auxilio a los sectores más desangrados por los zarpazos del COVID, el blindaje de la sanidad y los servicios sociales, la profundización del autogobierno...– y comprobaron que sus hojas de ruta están los suficientemente alejadas como para, de momento, impedirles ir más allá de las buenas palabras y las mejores intenciones. No es culpa de Feijóo ni de Pontón ni de Caballero –o es culpa de los tres, dicho de otra manera y si alguien porfía en poner el foco en la cara oculta de la luna– que el consenso se vea como un sueño lejano. Más allá de acuerdos puntuales –el cogido con alfileres para crear la famosa comisión de reactivación, por ejemplo–, PPdeG, Bloque y PSdeG han sido incapaces de tejer en el hemiciclo pacto alguno de enjundia que ayude a poner las bases de la nueva normalidad. Con esos precedentes, a nadie puede extrañar que la portavoz nacionalista lamentase que el presidente rechace “un grande acordo de país” para la gestión de los fondos europeos, o que el secretario general socialista advirtiese de que el dodecálogo con el que se presentó en el despacho presidencial “non vai de cheques en branco, vai de compromisos mutuos”. Quedémonos, en cualquier caso, con lo positivo de ambas cumbres: el mensaje de normalidad democrática, la voluntad de diálogo y la puesta en valor de la bendita estabilidad, frente al ruido que emponzoña la política estatal. Son brotes verdes que aplaudimos y que los tres grandes líderes de la política gallega deberán regar para que germinen en acuerdos beneficiosos para todos. Ojalá.