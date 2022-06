Veteranos que no pasan de moda

escuché por primera vez Wonderwall durante un viaje a Budapest a mediados de los 90´s. La estaban cantando dos jóvenes, chico y chica, con pinta de jipis sobre una pequeña muralla muy cercana al Bastión de los Pescadores y no pude evitar preguntarles de quién era esa canción tan áspera y hermosa. Es de Oasis, me dijeron, un grupo británico de cuya existencia no tenía ni repajolera idea pese a tener una especial querencia por las bandas y solistas procedentes de la Pérfida Albión, cuna de los mejores músicos de pop-rock. Allí, en la bella capital húngara y con un frío del copón, comenzó mi historia de apego incondicional hacia los hermanos Gallagher, Noel y Liam, dos malotes camorristas y amantes de las broncas que lograron componer, poco antes de que diera comienzo el insustancial siglo XXI, varios himnos inmortales que aún hoy ponen la piel de gallina a millones de personas. Liam, que tiene una voz más especial que Noel, aunque su hermano mayor fue el verdadero motor del grupo y el compositor de los grandes éxitos de Oasis, visitó hace muy pocos días el compostelano Monte do Gozo y volvió a demostrar que los viejos rockeros nunca mueren. Y que pueden competir sin complejos con toda la nueva fauna de raperos, reguetoneros, bachateros y bandinianos que inundan el mercado con composiciones mayormente intragables. Lo mismo ocurrió con Dani Martín, otro veterano que se convirtió en la gran estrella de O Son do Camiño entonando canciones capaces de unir, y así será para siempre, a varias generaciones. Al reguetón, mientras tanto, le pueden ir dando.