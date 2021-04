Víctor F. Freixanes, o gardián oficial da nosa lingua galega

PARABÉNS. Víctor F. Freixanes seguirá sendo presidente da Real Academia Galega, unha nova que non sorprende (alomenos non debería) tendo en conta a forte aposta do xornalista, profesor e escritor por incorporar a tres mulleres a postos de responsabilidade dentro da institución, así como o seu interese por construír e establecer lazos con outros idiomas e culturas. Freixanes é dialogante e quere que o galego ocupe o lugar que merece no presente e non futuro (xa sabemos que o pasado non se pode mudar). A aposta pola boa comunicación e a tecnoloxía, que sempre implica un esforzo económico, demostra o compromiso do presidente por querer chegar a todo o mundo. De feito, o seu dicionario en liña recibiu 38,5 millóns de consultas de léxico durante o pasado ano. Desde aquí, desexamos que cumpra o seu proxecto, que redundará no beneficio de todos.