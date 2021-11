Víctor López acada un novo éxito coa volta da feira Culturgal

COLABORACIÓN. A cultura existe e resiste e faino porque hai unha chea de persoas e de institucións, públicas e privadas, traballando xuntas e, as veces, con bos resultados, como amosa o regreso da feira Culturgal. Nesta fin de semana, esta cita en Pontevedra celebrará a súa nova edición e antes de comezar xa pódese falar de éxito do equipo que artella a asociación Culturgal, que ten por presidente a Víctor López pois van ter a máis dun cento de empresas do sector en 136 expositores e unha programación con ata 115 actividades. É un exemplo de que as veces hai que poñer nome propio a aqueles que, nun segundo plano, adican un mar de horas para poñer en pé iniciativas como esta que fai medrar as pontes entre as diferentes disciplinas das artes en Galicia. Cando a cultura acada ledicia de festa tes claro que chega unha nova cita co Culturgal.