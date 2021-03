Vigilar al máximo los fondos europeos

temor Con todas las garantías y sin ninguna arbitrariedad. Así deben optar a recibir fondos europeos Next Generation todos los proyectos bien fundamentados que encajen en las directrices comunitarias para fomentar la reactivación sanitaria, económica y social de la pospandemia derivada del coronavirus. En la recta final para presentar los proyectos ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recibió al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, con presencia relevante en Galicia sobre todo en A Coruña con la refinería de crudo. Feijóo e Imaz analizaron las posibles sinergias público-privadas entre los planteamientos de Galicia y de la compañía energética, que también figura en la vanguardia de un proyecto de hidrógeno verde con los ojos puestos en la UE. Todos los contactos para afianzar iniciativas comunes, los de ayer también, son la cimentación de cualquier plan que pretende caminar sobre seguro. A más unión, más presión, y está claro que no hay más vía que esa teniendo en cuenta que no sólo Feijóo alerta de hipotéticas discriminaciones de algunos territorios en beneficio de otros que son capaces de ejercer más presión sobre el Gobierno. El Consejo de Estado ve asimismo con preocupación los escasos mecanismos de control que el Gobierno contempla en el real decreto regulador del proceso. Por eso, toda vigilancia es poca. Y ahora más necesaria que nunca.