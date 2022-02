Virxe da Cerca, gran asignatura pendiente

no hay nada mejor que ver fotos con varias décadas de antigüedad para comprobar lo mucho que ha evolucionado Santiago en los últimos treinta o cuarenta años y rebatir a los negacionistas que, envueltos en una espiral de pesimismo perpetuo, afirman que casi todo sigue igual. Ese cambio no solo ha afectado al casco histórico, antes plagado de coches que estacionaban incluso en el Obradoiro, sino también, quizá de una forma incluso más notoria, al Ensanche y a numerosos barrios que hasta hace nada eran prácticamente un barrizal. Hoy, en la sección de Santiago, publicamos una imagen de cómo era la rúa Nova de Abaixo a finales de la década de 1980, y lo cierto es que metía miedo. No es que ahora sea una maravilla digna de destacar, porque se trata de una calle estrecha y en pendiente, pero en comparación con la fecha citada el cambio es más que notable. En esa foto aparece la céntrica vía del Ensanche inundada de coches aparcados a la vera de unas aceras raquíticas por las que apenas entraba un carrito de bebé, y al final de la rúa te encontrabas con otro horror, una cuesta, la de la Camelia, que en vez de estar peatonalizada y llena de plantas, como ahora, parecía un hormiguero de vehículos tanto estacionados como en movimiento. Claro que la ciudad ha mejorado un montón, pero la gran asignatura sigue pendiente. ¿Cuál? La transformación de Virxe da Cerca, desde la plaza de Galicia y hasta San Pedro, en un gran bulevar sin más tráfico que el que generen los profesionales de la plaza de Abastos. El alcalde que se atreva a hacerlo recibirá palos hasta en el DNI, pero pasará a la historia por valiente y justo. ¿Será Bugallo?