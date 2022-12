Viva el ‘bebercio’ juvenil

muy raro es el día en que el parte que elabora la Policía Municipal de Santiago no refleja algún incidente grave provocado por conductores que circulan bebidos o drogados. Entre los últimos sucesos de este tipo destacan el protagonizado por un automovilista que se llevó por delante la nueva rotondiña de O Hórreo, tras lo cual salió huyendo a pie para evitar ser identificado por las fuerzas de seguridad, y el accidente que tuvo lugar en la calle Quiroga Palacios al chocar una conductora, también de madrugada, contra dos vehículos que estaban correctamente estacionados. Huelga decir que la citada automovilista dio positivo en la prueba de alcoholemia. O sea, que iba con una merluza considerable. No se trata de casos aislados, sino de incidentes más o menos graves que se repiten prácticamente a diario, a veces con varios implicados en una sola jornada. Y bien, ¿qué están haciendo nuestras autoridades a la hora de frenar el consumo de alcohol entre la sociedad? Más bien poco. Más bien nada. Contra el tabaco sí hay una campaña feroz que ha conseguido, al menos, limpiar de malos humos todos los espacios interiores, pero con las bebidas graduadas sigue existiendo una permisividad pasmosa pese a quienes consumen más alcohol del debido son un peligro público de primera categoría tanto en las carreteras como en cualquier tipo de relación social. Pero parece que da igual, porque basta encender la televisión para ver un sinfín de anuncios y programas en los que el bebercio acompaña a infinidad de jóvenes supuestamente muy marchosos y simpáticos. No somos más tontos porque no entrenamos.