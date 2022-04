Vladímir Putin, un farol y pocas cartas

Ya van 50 días desde que la dichosa guerra se instaló en Ucrania y los volátiles avances logrados con el diálogo siguen esfumándose entre amenazas. La última llegó este jueves ante las pretensiones de Suecia y Finlandia de adherirse a la OTAN: un sentimiento compartido por el país de Volodímir Zelenski, que en su caso le llevó a una situación de todo menos querida. Pero Rusia ha reaccionado de forma diferente con los colegas suecos y finlandeses. Lejos de ocupar su territorio por la fuerza, como ya nos ha enseñado que puede hacer, se ha limitado a señalar que reforzaría nuclearmente su frontera, incluso restándole peso al asunto. Para el Kremlin ahora sí parece dar igual que sean “30 o 32” los países de la Alianza Atlántica, oponentes registrados oficialmente, y que tire del último recurso bélico solo demuestra una intentona a la desesperada por marcar terreno. Como el que va de farol pero juega con sus cartas sobre la mesa, cada vez menos, Moscú no está en su mejor momento para pelear, básicamente porque no tiene manos para golpear, y opta por apostarlo todo a una postura ultradefensiva en el norte del Viejo Continente. Quizá porque muchos de sus soldados no estén para batallas y los que sí lo están se encuentran en el crucial Donbás. Puede, también, por la economía. Y es que aunque la nación rival sea comunista tiene moneda. Si ya esta guerra ha impactado sobre el 86% del PIB mundial (143 estados) según el FMI... ¿Cuán deteriorados se verían los rusos con otro frente abierto?