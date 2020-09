Volver a pararlo todo no es opción

educación Una pandemia mundial como la que estamos pasando tiene la capacidad de dejar pequeño al país más grande. Sino, que le pregunten a los Estados Unidos. Por eso, toda ayuda es poca para quienes tienen la complicada tarea de tomar decisiones. En términos comparados con el conjunto de España, no le fue mal a la Xunta –dentro de la desgracia– en la gestión de la primera oleada de la enfermedad. Conscientes de lo que se nos venía encima, en San Caetano optaron por mirar por encima de sus muros y se rodearon del mejor grupo de expertos a su alcance para tomar las medidas más adecuadas. Muchas de ellas imitadas después, como la de prohibir fumar en espacios públicos en los que no se pueda asegurar la distancia. Y los resultados fueron mejores que en el resto de comunidades. Por eso, no es de extrañar que en el inicio del curso escolar más atípico, Alberto Núñez Feijóo anunciase que se asesorará con un amplio abanico de especialistas del ámbito educativo pues, como ya vaticina, en unas aulas a las que habrá que acudir con mascarilla, se adoptarán iniciativas nunca vistas. Pasos excepcionales para tiempos excepcionales con tal de garantizar que el regreso al cole sea un éxito y no haya que condenar a toda una generación a no recibir la atención presencial que se merecen. Y es que, como bien dijo el de Os Peares, volver a pararlo todo no es una opción.