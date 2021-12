¿Volverá a volar la gaviota del PP en Vigo?

“En la vida hay amigos, conocidos, adversarios, enemigos y compañeros de partido”. La frase se le atribuye al que fuera primer ministro italiano Giulio Andreotti, pero bien podría haberla pronunciado durante los últimos años cualquier militante del PP en Vigo, donde saben bien lo que significan las rencillas. Y es que desde que Abel Caballero se hiciera en 2007 con el bastón de mando en la ciudad más poblada de Galicia, los populares van cuesta abajo y sin frenos en esta importante plaza, confirmando esa máxima de que el poder desgasta... a quien no lo tiene. Las mismas siglas que a nivel autonómico encadenan cuatro mayorías absolutas bajo el indiscutible liderazgo de Alberto Núñez Feijóo no terminan, sin embargo, de encontrar la tecla del éxito en la urbe olívica, donde van de crisis en crisis hasta la estrepitosa derrota final cosechada en las últimas municipales. En una localidad de 300.000 habitantes, el candidato del PSOE, famoso hasta en Nueva York por las luces de Navidad (o eso dice), arrasó acaparando más de cien mil sufragios y 20 de los 27 concejales. Unos resultados de los que no sólo se desprende fortaleza del PSOE sino una debilidad extrema del Partido Popular, especialmente tocado desde el cónclave de 2016 en el que Elena Muñoz –que no resistió a la debacle dejando paso a una gestora–, se impusiera por escaso margen a Javier Guerra, generando una división que aún colea. El exconselleiro y actual senador nunca dio un paso atrás pese a aquel varapalo e incluso fue noticia por coquetear con Ciudadanos, una actitud que le costó algún tirón de orejas por parte de la dirección provincial. Inasequible al desaliento, el empresario lo intentó de nuevo en 2021, esta vez contra Marta Fernández–Tapias. Y de nuevo vuelve a perder, aunque las formas empleadas tanto en la previa como al final del Congreso no invitan a pensar en que el desafío de recuperar la unidad vaya a ser tarea fácil. La actual delegada territorial de la Xunta tiene un perfil atractivo. Es joven (47 años), licenciada en Derecho, con experiencia en tareas de gestión dentro del Ejecutivo de San Caetano, donde también desempeñó la dirección xeral de Administración local, abierta al diálogo y buena conocedora del terreno. Cuenta, además, con todo el apoyo de Alfonso Rueda, que sabe de la importancia de obtener un amplio respaldo en este enclave. La incógnita está ahora en saber si todo el equipo remará a la vez para llegar a buen puerto. En Vigo, capital mundial de la pesca, las gaviotas son parte consustancial del paisaje. ¿Logrará Fernández-Tapias devolver el vuelo a la del PP?