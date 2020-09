Vuelta a las aulas con los deberes sin hacer

LOS CIUDADANOS no pagamos a los políticos para que se dediquen a divagar, a torear desde la distancia con los problemas complejos, a retrasar las decisiones urgentes o a debatir sobre el sexo de los ángeles. Por desgracia, todo eso es lo que ha ocurrido en España con el tema de la vuelta al cole, en el que el Estado de las autonomías ha quedado retratado como un reino de Taifas donde, con la excusa de que las competencias en Educación están transferidas, el Gobierno central se ha desatendido prácticamente de organizar un retorno homogéneo a las aulas, con unas pautas comunes en toda la geografía nacional, y en el que cada comunidad se las ha tenido que apañar como ha podido. Lo cierto es que el verano ha llegado a su fin, que los colegios deben reabrir y mantenerse en funcionamiento -cualquier otra opción, si la pandemia no se descontrola del todo, sería demencial- y que estamos llegando al día D con los deberes a medio hacer. No es de extrañar, visto lo visto, que el presidente gallego siga insistiendo en la necesidad de dejar de marear la perdiz y de ofrecer a los padres y profesores de todo el país, a través de soluciones comunes, respuestas concretas a sus dudas y preguntas. Entre otras muchas cuestiones, Núñez Feijóo no entiende, al igual que la inmensa mayoría de las familias con niños en edad escolar, cómo es posible que el Gobierno aún no haya aclarado a los padres qué medidas adoptará si sus hijos tienen que ponerse en cuarentena y ellos no pueden quedarse en casa a cuidarlos ante la imposibilidad, real en cientos de miles de núcleos familiares, de teletrabajar desde casa. Sobre este particular, el desnortado Ejecutivo de Sánchez señaló en las últimas horas que está dispuesto a llevar a cabo un cambio normativo para que esos trabajadores tengan una baja laboral retribuida. Es decir, el Gobierno va a iniciar ahora, a pocos días de que las clases arranquen, el estudio de un plan que debería llevar ya varios meses debatido, cerrado y explicado a las partes interesadas, tanto a los progenitores potencialmente afectados por lo que pueda ocurrir como a las empresas que pueden verse muy mermadas de personal si muchos de sus empleados tienen que dedicarse a tareas relacionadas con el cuidado de sus hijos. Esa manera de actuar es como si un país en guerra empezase a debatir cómo equipar a sus soldados cuando las bombas enemigas han empezado ya a caer por todas partes, pero el atosigante aparato de propaganda de Pedro Sánchez logrará al final, ya verán, vender como un triunfo de gestión lo que solo ha sido una enorme e improvisada chapuza. Toca, pues, aplaudir de nuevo como parvulitos.