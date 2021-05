Xela Arias e o espertar da conciencia

HAI APENAS UNHA SEMANAS que a Galicia política reuníase para conmemorar o 40 aniversario da aprobación do Estatuto de Autonomía, momento que foi aproveitado para poñer en valor a trans- formación que se produciu na nosa comunidade nestes anos de cogobernanza que, como escribe Alberto Núñez Feijóo, supuxo “unha revolución moi profunda grazas a unha evolución tranquila” na que todos os galegos, sen excepción, fixeron posible as palabras de Alfonso Rodríguez Castelao: “O verdadeiro heroísmo está en transformar os desexos en realidades e as ideas en feitos”, recordaba o presidente da Xunta. Este 17 de Maio, Día das Letras Galegas, corresponde ao mundo da Cultura e da Educación facer balance destas catro décadas nas que o noso idioma, aínda que sufriu demasiados vaivéns, deixa o convencemento de que hoxe a lingua galega é máis forte e prestixiosa ao alcanzar consideración de idioma docente, de creación, de investigación e de aprendizaxe. Corenta anos nos que, con todas as limitacións que se queiran poñer, enterrouse o debate sobre a presenza da lingua nos campos do saber. Convén, con todo, non esquecer que o camiño desde 1981 estivo cheo de obstáculos e que aínda queda moito por percorrer polo que malo sería aplicar un principio de autocompracencia que nos impida alcanzar a meta de que todos os galegos, sen ningunha excepción, sintan a súa lingua, o noso idioma, como algo propio. Certo que nunca na historia adquiriu a consideración e as posibilidades que ten hoxe, pero nun mundo globalizado seguen existindo obstáculos que poden frear o seu desenvolvemento. Ese debería ser outro debate pendente. Hoxe convén centrar o foco nunha figura singular que ten moito que ver co progreso da nosa lingua. Xela Arias, que morreu no mellor da súa vida, non só está considerada como “a personalidade poética máis singular dá Galicia das dúas últimas décadas do século XXI, atribúeselle o excepcional mérito de ter escrito unha parte substancial dá crónica poética dunha xeración que espertaron á conciencia social e á cultura galega coa forza e a valentía que esixían aqueles tempos de mudanzas ao galope”, como lembra Román Rodríguez. Xela Arias foi moito máis que unha gran poetisa. Ela rompeu cimentos e estructuras arcaicas e explotou a linguaxe para edificar unha independencia estilística e conceptual que segue en plena actualidade. Sentenza Víctor F. Freixanes, que a coñeceu moi ben, que a Xela definíana como “un verso libre”. Pode ser. Pero sin ela o idoma dos galegos non sería o mesmo nestas catro últimas décadas. As do seu máximo esplendor. Que o futuro nos depare mil primaveras máis.