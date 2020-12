XXXII Premio Torrente Ballester para unha obra de coidada escrita

REFLEXIVO A Deputación da Coruña condeceu o XXXII Premio Torrente Ballester de narrativa galega ao profesor e escritor X. Ricardo Losada, pola novela O rosario e a buguina. Unha obra sobre os últimos días da vida do poeta Manuel Antonio e o conflicto que tivo coa súa nai por motivos relixiosos nos últimos días da súa vida. Interesante historia que nos achega á figura do escritor rianxeiro e nos fai reflexionar sobre a vida, a liberdade e a morte. Hai que resaltar que o premiado escritor é un coñecedor do protagonista da obra e debe saber ben o que pon na boca do protagonista da historia, algo que agradecemos e que fai máis humano o que conta. Según o xurado que lle concedeu o galardón, X. Ricardo Losada “constrúe eficazmente os personaxes cunha escrita coidada”. Felicitámolo e desexámoslle moito éxito cos lectores e coas vendas.