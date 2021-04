¿Y el 9 de mayo qué va a pasar?

incertidumbre. Si el Gobierno central no cambia de idea, en menos de un par de semanas decaerá el estado de alarma que, a falta de legislación específica para regular la pandemia más de un año después, da cobertura al toque de queda o los perímetros, fundamentales para impedir que el coronavirus se descontrole más de lo que lo hizo. La cuarta ola en la que estamos, con ser menos voraz que las anteriores, tampoco es una broma. Por ahora ya se cobró más de 5.000 vidas en todo el país y tanto el número de casos activos como la presión asistencial sigue siendo alta, sobre todo en Madrid o País Vasco. No tanto en Galicia, que por fortuna –y también por una mejor gestión– está entre los territorios que presentan un menor impacto. De todas formas, el momento de hacer balance final todavía no llegó. La COVID, que Pedro Sánchez ya dio por vencida una vez en julio de 2020, continúa siendo una amenaza y ya hay comunidades como Andalucía que, siguiendo los pasos de la Xunta, se plantean modificar su ley de salud para tener algo de base a la que agarrarse y no depender de si un juez está o no de acuerdo con cerrar un bar o con que un infectado no pueda salir de casa. En resumen: ¿Qué va a pasar el 9-M? Pues todavía no está claro. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que aunque con menos límites, la normalidad, tal como la conocíamos, no volverá ese día.