Yolanda, Ione... ¿y también Pablo?

debate en podemos. Elegido como flamante eurodiputado tras el despegue de Podemos, Pablo Iglesias tardó solamente 16 meses en dejar Bruselas para optar a un escaño en el Congreso. Ya en la Carrera de San Jerónimo las cosas no le fueron del todo mal, pues consiguió alcanzar la vicepresidencia en el Gobierno de coalición con Pedro Sánchez. El azote de las oligarquías llegaba al poder con ansia de cambiarlo todo y, sin embargo, poco más de un año después, daba un nuevo portazo para presentarse a las autonómicas de Madrid, con resultados que no estuvieron a la altura. En la Asamblea ni siquiera recogió el acta pues, a la vista del revolcón recibido en las urnas, decidió que lo mejor era dejar la política. Eso sí, no sin antes ungir a Yolanda Díaz como su sucesora en el Ejecutivo y futura cabeza de cartel y dejar atada y bien atada a Ione Belarra como secretaria general del partido, que pasa del hiperliderazgo que ejercía el de Vallecas a estar en manos de una semidesconocida. No es de extrañar que, a día de hoy, la formación esté todavía intentando digerir el brusco bandazo debatiéndose entre un mandato coral, con varios referentes, o encomendarse a la ministra ferrolana, con vitola de solvente y dialogante pero aún con carnet del PCE. Aunque también habrá quien piense: ¿detrás de tanta espantada, no será que la sombra del gran jefe “coleta morada” aún sigue presente?