Zonas públicas reservadas para gente vip

Acaba de saltar a la palestra el debate, muy recurrente en los últimos años, sobre la conveniencia, o no, de implantar una tasa turística en Santiago. Alega en la actualidad el alcalde compostelano, que nunca antes se mostró partidario de meterse en semejante avispero, que no es justo que todos los vecinos tengan que asumir las cargas económicas que supone recibir cada día a miles de visitantes, con la consiguiente necesidad de reforzar servicios tales como la recogida de residuos, la seguridad o el mantenimiento de los monumentos. Que los foráneos contribuyan de alguna manera, mediante tasas finalistas, a cuidar las urbes que visitan es un planteamiento racional y sensato, nadie lo duda, aunque darle la vuelta al discurso también es muy fácil: ¿Acaso el turismo no es el principal motor de muchas ciudades? ¿Por qué entonces cobrar tasas a mayores a quienes ayudan a mantener la economía de esas localidades? Obviando estas últimas cuestiones, lo cierto es que muchas capitales europeas aplican desde hace ya muchos años dicho impuesto y casi nadie se ha echado las manos a la cabeza. Tampoco hay estudio alguno que demuestre que el pago de ese pequeño peaje haya echado para atrás a un porcentaje significativo de forasteros. Pese a todo, los ciudadanos deberíamos estar muy vigilantes sobre cómo evoluciona un modelo, el de tener que pagar por el simple hecho de acceder a determinados espacios públicos, que coge cada vez más auge. Porque, en la base, muchos de esos argumentos tienen un chirriante fundamento clasista, pervertido e incluso de dudosa constitucionalidad. Solo tenemos que fijarnos en lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Madrid, donde cada vez más zonas están quedando vetadas, mediante argumentos supuestamente ecológicos defendidos con especial ardor por las fuerzas que se autodenominan progresistas, a la circulación de vehículos apestados. Otros muchos ni siquiera pueden aparcar en un número creciente de calles por contaminar más de la cuenta. El resultado es que si perteneces a una clase acomodada y puedes permitirte el lujo de comprar un coche eléctrico tienes garantizada la movilidad y el aparcamiento en toda la ciudad, mientras que si tu vehículo zampa el proletario gasóleo te conviertes en un paria constreñido a un terreno reducido. Curiosa política de izquierdas esa de acotar áreas VIP para gente adinerada. ¿No era eso lo habitual en la rancia derechona?